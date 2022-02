Torna il contest di scrittura creativa “Parlami d’amore” organizzato dal liceo Gioia

E’ stato presentato questa mattina in municipio il contest di scrittura creativa “Parlami d’amore”, iniziativa organizzata dal liceo Gioia con il patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Archivio di Stato. A illustrare i dettagli del concorso, l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi, lo scrittore Gabriele Dadati, l’insegnante Annalisa Trabacchi e gli studenti Luigi Somma e Clarissa Zehrfeld.

Finora sono 215 gli studenti di tutte le scuole che hanno aderito al concorso che si svolgerà lunedì 14 dalle 9 alle 12.30: i ragazzi avranno tre ore di tempo per scrivere il loro racconto che potrà essere sia d’amore sia a tema libero. Gli elaborati saranno valutati da una giuria popolare e da una di qualità: i vincitori verranno premiati in maggio in una cerimonia nella quale verranno consegnati loro i premi predisposti dal Comune.

