“Troiane” di Euripide stasera e domani in scena al teatro San Matteo

Va in scena stasera e domani alle ore 21 al Teatro San Matteo “Troiane” di Euripide proposto dalla Società Filodrammatica Piacentina con la firma del giovane regista milanese Andrea Piazza e con la partecipazione del Coro Consonanze di Piacenza diretto da Patrizia Bernelich. Si tratta del primo allestimento in lingua della nuova stagione della Filo con la direzione artistica di Lorenzo Loris. Uno spettacolo che si lega all’attualità. “Pensando ad un testo da mettere in scena – dice il regista – è stato naturale pensare a quanto successo l’estate scorsa in Afghanistan – Il dolore, il senso di impotenza, lo stato di schiavitù delle donne afghane è lo stesso delle troiane prigioniere degli Achei. Un’atmosfera sconvolgente che abbiamo voluto ricreare con rimandi all’oggi di quella realtà ma nello stesso tempo restituendo tutta l’energia dell’opera del tragediografo greco”.

