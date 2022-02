Berra eletto nuovo segretario provinciale del Pd, in città vince Renza Malchiodi

Carlo Berra è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. Si è imposto con il 57,2% dei consensi su base provinciale contro il 42,8% della contendente Paola Gazzolo. Il congresso si è di fatto concluso ieri con il voto del circolo cittadino in cui Berra ha prevalso con il 60,1% (39,9% per Gazzolo) e che ha visto eleggere Renza Malchiodi (che era in ticket con Berra) nuova segretaria cittadina rispetto a Gianni Cravedi (che appoggiava Gazzolo).

