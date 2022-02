Manifatturiero: fatturato sale del 22,92%. Rincari dell’energia un ostacolo

L’industria manifatturiera piacentina chiude il 2021 con risultati molto positivi in termini di fatturato, ordini e investimenti. Non mancano le criticità, tra cui l’aumento dei prezzi delle materie prime dell’energia, abbinate alle difficoltà nelle catene di produzione internazionali che costituiscono un potenziale rischio al ribasso, che inizia ad affiorare dalle previsioni formulate dagli imprenditori per il semestre in corso. È questa la fotografia scattata dalla consueta indagine congiunturale, che rileva, presso le aziende manifatturiere associate a Confindustria Piacenza, l’andamento dei principali indicatori nel secondo semestre 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, oltre agli investimenti effettuati nel 2021 e previsti per il 2022.

FATTURATO – Il fatturato, nel secondo semestre 2021, ha proseguito il recupero già registrato nella precedente rilevazione di metà anno, segnando un aumento del +22,92% rispetto al secondo semestre 2020. I positivi effetti della campagna vaccinale, del piano di incentivi all’investimenti, dei bonus edilizia e della graduale entrata in operatività delle misure previste dal PNRR, si concretizzano i numeri positivi, sia sul mercato domestico il cui fatturato cresce del 23,33%, sia sui mercati esteri (+22,58%). Il settore meccanico, quello più rappresentativo dell’economia provinciale, registra la performance migliore con un balzo del fatturato del 33,47% e con una crescita maggiore per quello interno (+39,43%), rispetto a quello estero (+25,23%). Il fatturato del settore alimentare cresce del 17, 41% con una performance migliore sull’estero (+32,67%). Le industrie varie, che raggruppano le imprese dei settori tessile, arredamento, legno, chimica-plastica e altri, segnano un fatturato totale del +25,60%.

OCCUPAZIONE – L’occupazione cresce dell’1,41% con un dato particolarmente positivo nella meccanica dove incrementa del 3,54%. La difficoltà di reperimento di personale è, però, tra i primi ostacoli indicati dagli imprenditori (41%).

INVESTIMENTI – Gli investimenti delle imprese manifatturiere associate, dopo due anni di forte calo (-19,21% nel 2020), tornano a crescere segnando un + 32,99%, rispetto all’anno precedente. La formazione è l’area in cui il maggior numero di imprenditori ha investito: ben sette imprenditori su dieci, hanno scelto di destinare risorse a questo tipo di investimenti.

PREVISIONI – Le previsioni degli imprenditori sull’andamento del primo semestre 2022 si confermano positive, seppure con minore slancio. I forti rincari raggiunti dai costi dell’energia si sono tradotti in una compressione dei margini operativi. Anche l’inflazione si riflette sulla tenuta delle aziende.