Scarpette Rosse, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “Proposta indecente”

Quanti sono i registi che in dieci anni sono riusciti a mettere in fila quattro titoli come “Flashdance”, “9 settimane e mezzo”, “Attrazione fatale” e “Proposta indecente”? Non molti, e questa sera su Telelibertà a “Scarpette Rosse” rendiamo omaggio ad Adrian Lyne proprio con “Proposta indecente”, titolo notissimo del 1993 interpretato da Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford.

Un marito. Una moglie. Un milionario. Una proposta. Questa è la tagline del film, la frase di lancio, che di fatto riassume tutta la trama. Amore contro denaro: quanto vale la solidità di un matrimonio? Non è di certo la storia articolata il motivo principale per vedere questo film, ma il gioco di immedesimazione (per quanto ci si possa immedesimare in questa magnifica Demi Moore che si chiede se sia giusto o meno tradire Woody Harrelson per Robert Redford) sulle scelte della moglie, sulle reazioni del marito, sulla tenuta della relazione.