In visita a Piacenza Robert Needham, console generale Usa: “Rafforzare le relazioni”

Giornata piacentina, venerdì 18 febbraio, per il console generale degli Stati Uniti a Milano, Robert Needham nella sua prima visita ufficiale alla città.

In mattinata il diplomatico ha incontrato il prefetto Daniela Lupo. Al momento del saluto in Prefettura hanno partecipato anche il questore Filippo Guglielmino, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Paolo Abrate e il Ten. Col. Raffaele Oliviero in rappresentanza del comandante provinciale della Guardia di Finanza.

Successivamente Needham ha visitato la sede di Confindustria Piacenza, dove ha partecipato ad un incontro con il presidente Franco Rolleri e il direttore Luca Groppi. Al termine è stato accolto in Comune dal sindaco Patrizia Barbieri per un primo incontro conoscitivo, che è stato l’occasione per parlare di un ampio spettro di temi di reciproco interesse, compreso il modo in cui la città e il suo tessuto economico si stanno riprendendo dalla pandemia Covid.

Dopo la visita in città il console generale Needham ha fatto tappa al centro di distribuzione Amazon a Castel San Giovanni, prima di rientrare in sede a Milano.

“Sono lieto di aver avuto l’opportunità di visitare Piacenza e sono grato al sindaco Barbieri e al prefetto Lupo per le produttive conversazioni che abbiamo avuto – ha dichiarato il console generale Needham -. Gli Stati Uniti e Piacenza hanno importanti legami economici ed interessi condivisi. Per questo, mi ha fatto piacere incontrare il presidente di Confindustria Piacenza Franco Rolleri e il direttore Luca Groppi e poter visitare il centro distribuzione di Amazon, dove ho potuto apprendere la portata delle loro operazioni. Sono a disposizione per qualsiasi opportunità di rafforzare ulteriormente le nostre relazioni con Piacenza e il suo territorio”.