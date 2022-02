FdI al lavoro per il Barbieri-bis: in lista Stefano Frontini. Domani la presentazione

Le elezioni amministrative in città si avvicinano. Fratelli d’Italia punta a presentarsi con un’anima più moderata, a partire dalla lista in appoggio al Barbieri-bis. A livello locale, il partito di Giorgia Meloni avrebbe già chiuso – o quasi – la rosa di nomi in sostegno alla ricandidatura del sindaco uscente. Tra loro ci sarebbe anche Stefano Frontini, esponente di lungo corso nel centrodestra piacentino, con un’esperienza passata tra Pdl, Udc e poi alcune liste civiche.

Dal 2002 al 2007, Frontini ha ricoperto il ruolo di presidente della circoscrizione 3 nella compagine “Insieme per Guidotti”. Dal 2007 è stato capogruppo in consiglio comunale di “Piacenza Libera”.

Probabilmente, comunque, Fratelli d’Italia presenterà la propria lista – o una parte di essa – in una conferenza stampa prevista domani, 23 febbraio. “Avremo nomi nuovi, senza lasciar andare le conferme di molti consiglieri uscenti”, come anticipato dal portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Filippo Bertolini in una recente intervista a Libertà.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: