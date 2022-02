Giunta Barbieri, verso la nomina di un assessore donna per le “quote rosa”

Novità in arrivo per la giunta Barbieri. Per rispettare le norme sulle “quote rosa”, il sindaco potrebbe essere costretto a nominare un nuovo assessore donna. Nei giorni scorsi, infatti, Erika Opizzi ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alla maxi inchiesta su corruzione e appalti pilotati. Il primo cittadino Patrizia Barbieri aveva intenzione di farsi carico direttamente della delega all’urbanistica, ma le leggi che impongono il 40 per cento di componenti al femminile potrebbero portarla a cambiare l’assetto della giunta. Ad oggi, infatti, gli assessori donna sono due (Elena Baio e Federica Sgorbati) su un totale di nove.

