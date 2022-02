Elezioni, Tarasconi verso la candidatura. Primo via libera dal Pd cittadino

Via libera del circolo cittadino del Pd alla candidatura di Katia Tarasconi, intervenuta alla fine della prima riunione dell’assemblea per ribadire la propria disponibilità ma a condizione che la coalizione si presenti unita. Presenti alla serata, tra gli altri, la segretaria cittadina Renza Malchiodi e il segretario provinciale Carlo Berra. Domani è in programma l’assemblea provinciale del Pd e venerdì l’incontro della coalizione, entro il fine settimana dunque la candidatura dovrebbe essere ufficiale. Tarasconi ha invitato anche l’onorevole Paola De Micheli e Paola Gazzolo a fare campagna elettorale con lei e ha parlato anche della necessità di fare un tentativo con il candidato di Alternativa per Piacenza, Stefano Cugini per tornare nella coalizione.

