Elezioni, Sforza Fogliani: “Dal centrodestra ancora nessuna chiamata”

Le voci di questi giorni sono le più disparate. Se si desse retta ad alcune, i Liberali piacentini sarebbero sempre più lontani dal centrodestra. Stando ad altre, potrebbero mettersi alla testa di un terzo polo moderato anti-Barbieri. Altre ancora, clamorose, li vedrebbero addirittura già alleati al primo turno con il centrosinistra in caso di candidatura di Katia Tarasconi. Fino ad oggi, ogni tentativo di saperne di più, è rimbalzato contro un muro di “no comment”.

“Ma voi chiamatemi e io sono disponibile a spiegarvi”. Inizia così il colloquio con Corrado Sforza Fogliani, leader storico dei Liberali piacentini, per avere lumi sulle scelte della sua forza politica in vista delle imminenti elezioni comunali. Pur essendo impegnato a Roma in una serie di incontri istituzionali, anche con ministri come Abi e Assopopolari, il presidente del Centro studi di Confedilizia trova comunque il tempo per rispondere.

