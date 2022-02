Elezioni, ok a Katia Tarasconi anche dal Pd provinciale. Ora l’incontro con la coalizione

Via libera unanime alla candidatura a sindaco di Katia Tarasconi anche dal direttivo provinciale del Pd. Dopo l’ok ottenuto dalla sezione cittadina, ieri sera il centrosinistra piacentino ha mosso un altro passo determinante verso la discesa in campo dell’attuale consigliere regionale. Oggi, in una riunione fissata alle 18.30, tutti i partiti della coalizione (Mdp- Articolo1, Emilia-Romagna Coraggiosa, la forza civica “Piacenza più” e altre sigle) dovranno esprimersi in maniera definitiva. Dopodiché, in caso di parere favorevole dello schieramento, Tarasconi sarà la candidata a sindaco pronta a sfidare il centrodestra di Patrizia Barbieri.

Durante il direttivo provinciale del Pd convocato ieri sera, il neosegretario Carlo Berra ha rimarcato – tra le altre cose – l’importanza di raccogliere consensi nell’elettorato di sinistra. A intervenire è stata anche la deputata Paola De Micheli, che ha dato pieno appoggio a Tarasconi, mentre l’ex assessore regionale Paola Gazzolo ha sottolineato che “la candidatura sarebbe competitiva”, ma occorre “superare la contrapposizione congressuale del partito”.

Il nome di Tarasconi – lo ricordiamo – si è fatto strada nei giorni scorsi, dopo una situazione di impasse dovuta anche all’arresto del candidato in pectore Massimo Castelli, fermato dai carabinieri nell’ambito della maxi inchiesta su corruzione e appalti truccati.