Verso le elezioni, centrodestra alle prese con i nodi Liberali e Trespidi

La gestione della delicata trattativa con i Liberali piacentini e il caso Trespidi. Sono le questioni che in questi giorni agitano il centrodestra. Nodi che la coalizione che sostiene Patrizia Barbieri è chiamata a risolvere in tempi rapidi, possibilmente entro questa settimana, ritenuta cruciale per definire il perimetro dell’alleanza. La discesa in campo di Katia Tarasconi per il centrosinistra preoccupa. Il timore è quello di essere troppo scoperti sul fronte civico e moderato, campo dove l’avversaria si è già assicurata l’appoggio di Azione e Italia Viva, oltre che delle liste civiche Pc Più e Pc Oltre. Da qui la necessità di puntellarlo a dovere. Come? In primo luogo ricucendo con i Liberali; in secondo luogo convincendo Massimo Trespidi, che con Liberi è la risorsa più chiara del civismo a disposizione (nel 2017 prese il 13,7%), a candidarsi. Da oltre due mesi esiste un accordo tra i partiti e Trespidi che prevede, in caso di vittoria alle elezioni, che quest’ultimo diventi il futuro vicensindaco e il collega Mauro Monti assessore. Ma nulla è stato finora definito rispetto alle modalità di partecipazione alla contesa elettorale del leader di Liberi.

