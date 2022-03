Arriva la lista civica “Piacenza Rinasce”. Il candidato è il medico Maurizio Botti

Dalle proteste di piazza “no green pass” alle elezioni comunali. Nasce la lista civica Piacenza Rinasce. Il simbolo c’è già. Il candidato sindaco pure. E’ Maurizio Botti, 69 anni, medico di medicina generale in pensione che in una recente intervista a “Libertà” si era definito “obiettore del vaccino Covid”: “Confermo, vogliamo partecipare alle elezioni. La lista è già a buon punto”.

Se ne ragiona da tempo, insomma. Ma Botti non vuole assolutamente che questa lista venga definita “no vax” – “tra chi andrà in lista ci sono tanti vaccinati” spiega – e gli sta stretta anche la definizione di lista “no green pass”. “E’ vero che ci siamo conosciuti in questi mesi durante le proteste nelle piazze, anche quelle che contestavano l’introduzione del green pass.

L’ARTICOLO COMPLETO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’