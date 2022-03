Rancan (Lega): “Tarasconi nella fallimentare giunta Dosi, Piacenza merita di più”

“Tarasconi ha fatto parte della fallimentare giunta comunale di Paolo Dosi. Fa un po’ sorridere che la sinistra, oggi, pensi di presentare una figura che i piacentini non hanno più voluto all’interno dell’amministrazione cittadina”. È il primo colpo di campagna elettorale quello sferrato dal leghista Matteo Rancan, consigliere regionale in Emilia-Romagna, al lavoro in questi giorni – insieme ai colleghi del Carroccio – per presentare la lista in sostegno alla ricandidatura del sindaco uscente Patrizia Barbieri.

Sui social network, Rancan commenta la discesa in campo di Katia Tarasconi con il centrosinistra (manca solo l’annuncio ufficiale): “Tarasconi rappresenta in modo chiaro e univoco il Partito Democratico, essendone presidente nell’ambito dell’assemblea regionale. Ha già ricoperto l’incarico di assessore al commercio della città dal 2007 al 2015. E fa ulteriormente sorridere che la stessa papabile candidata ottenga l’appoggio di due figure di grande spicco della politica piacentina: Paola De Micheli e Paola Gazzolo. Un tridente d’attacco per la sinistra piacentina che parla al femminile, ma che al contempo rappresenta tutto il contrario di quello che la consigliera Tarasconi auspicava per il suo partito in una famosa assemblea nazionale del Pd quando urlò a gran voce il “Ritiratevi tutti”. Alla fine, nessuno si è ritirato. Anzi, sembra che si cerchi proprio l’appoggio di queste due figure per la campagna comunale del Pd. Alquanto curioso. Penso che la nostra città meriti di più. Merita di avere una visione e un percorso che guardino al futuro, e mai al passato. Penso che non sia corretto nei confronti dei cittadini presentare il vecchio, solamente sotto una faccia diversa. Perché qui, più che il nuovo che avanza, mi sembra di vedere il vecchio che ritorna“.