Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “The Tourist” con Jolie e Depp

Questa sera alle 21.00 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone una spy story con risvolti sentimentali. “The Tourist”, diretto dal regista danese Florian Henckel von Donnersmarck, reduce dal successo de “Le vite degli altri”, è un film action del 2010 interpretato da Johnny Depp e Angelina Jolie: girato interamente tra Parigi e Venezia, segue il viaggio di Elise Ward, sorvegliata dall’Interpol per conto del reparto Crimini Finanziari di Scotland Yard, in quanto ex amante del ricercato Alexander Pearce, scomparso nel nulla dopo aver cambiato volto grazie a un’operazione chirurgica. Per confondere gli inseguitori, la donna seduce un turista e lo porta con sé a Venezia.