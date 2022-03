“Chi voterebbe come sindaco di Piacenza?”: questionario sui social network

“Chi voterebbe come candidato a sindaco di Piacenza?”. Poi cinque opzioni: “Stefano Cugini (Alternativa per Piacenza); Katia Tarasconi (centrosinistra); Patrizia Barbieri (centrodestra), altro candidato diverso da quelli elencati; non voterei”. È il questionario che, nelle ultime ore, circola sui social network.

Un primo rilevamento sul contesto elettorale della nostra città che risulta promosso dallo studio “Piave Digital Agency”, cioè un gruppo di professionisti – come si legge sul sito ufficiale – “a servizio del campo progressista italiano”, riconducibile quindi all’area del centrosinistra. Anche il centrodestra locale, nei giorni scorsi, si sarebbe rivolto a un importante istituto specializzato nelle ricerche sociali e di opinione.

I CANDIDATI – Ad oggi, lo ricordiamo, i candidati a sindaco di Piacenza sono il primo cittadino uscente Patrizia Barbieri con il centrodestra, il consigliere regionale Katia Tarasconi con il centrosinistra (si attende per domani, salvo sorprese, l’ufficialità formale accordata dalla coalizione), Stefano Cugini con la lista “Alternativa per Piacenza” e il medico Maurizio Botti con la forza civica “Piacenza Rinasce”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: