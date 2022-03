I rincari generali si fanno sentire, prima giornata fiacca per lo “sbaracco” in centro

I piacentini hanno accolto tiepidamente la prima giornata di “sbaracco”, che oggi non è stata accompagnata fin dalla mattina dal classico pienone di gente in centro storico, che aveva caratterizzato le precedenti edizioni.

A precedere l’iniziativa erano state diverse polemiche sollevate da un gruppo di commercianti, contrariato dall’idea di “spalmare” i maxi-sconti su due giornate, domenica 6 e domenica 13 marzo.

“Sinceramente per noi era intelligente proporre lo sbaracco su due giorni – è il commento del presidente di Unione Commercianti Raffaele Chiappa – anche per venire incontro alle esigenze di chi magari non poteva venire in centro una domenica piuttosto che l’altra. Semmai la questione riguarda l’aumento dei costi di tutto: bollette, benzina, metano. Poi resta poco da spendere”. “Fornire una doppia occasione di spesa per noi era una buona idea – concorda il direttore di Confesercenti, Fabrizio Samuelli – lo sbaracco su due giorni era già stato fatto e comunque in epoca Covid è praticamente un obbligo per non creare assembramenti e garantire la sicurezza di tutti”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà