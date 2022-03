Giardini Margherita si rifanno il look: “Progetto da 1,6 milioni con i fondi Pnrr”

“È pronto un progetto di riqualificazione dei giardini Margherita dall’importo di un milione e 600mila euro”. Lo ha annunciato oggi in consiglio comunale l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi, specificando che l’intervento sarà candidato ai finanziamenti europei del Pnrr entro il 18 marzo. “Si tratta di un programma di valorizzazione per questa area verde monumentale – afferma Mancioppi – che non ha precedenti”.

L’impegno dell’amministrazione comunale è stato comunicato in replica a una mozione presentata dal consigliere Antonio Levoni (Liberali) riguardo “lo stato di degrado nei giardini Margherita e Merluzzo”.