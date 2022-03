Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Dragonfly”

Questa sera per l’appuntamento con il cinema di “Scarpette Rosse”, alle 21.00 su Telelibertà andrà in onda “Dragonfly”, un film del 2002 diretto da Tomy Shaydac e interpretato da Kevin Costner che oscilla tra fantasy e soprannaturale, con un tocco new age e qualche strizzata d’occhio a titoli famosissimi del genere come “Ghost” e “Il sesto senso.

Qui l’attore veste i panni di Joe Darrow, medico del pronto soccorso di Chicago che perde la moglie Emily (Susanna Thompson), una oncologa pediatrica, in un incidente in Venezuela: il corpo della donna non viene mai ritrovato e il dottore divorato dal lutto comincia ad avere strane esperienze paranormali.