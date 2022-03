Davanti a un caffè si deciderà la possibile “riunificazione” del centro-sinistra piacentino

E’ ancora possibile la riunificazione del centro-sinistra in vista delle prossime amministrative? La risposta potrebbe manifestarsi già nella giornata di domani, quando Katia Tarasconi e Stefano Cugini si incontreranno “davanti a un caffè” fanno sapere i due candidati sindaci.

Sarà quindi una prova di dialogo allo stato complessa tra il centrosinistra dei partiti (Pd, Articolo 1, Coraggiosa, Azione, Pc Oltre, Psi) e Alternativa per Piacenza (ApP). Le parole di Cugini sembrano infatti escludere che tale scenario possa concretizzarsi, almeno appunto in una prima fase. “Confrontarsi è sempre cosa buona e giusta – aveva detto -: far finta che non sia successo nulla e tornare come niente fosse su passi ponderati e coraggiosi non può essere all’ordine del giorno, così, a schiocco di dita. Ci vorrebbero dei presupposti e delle condizioni che non si è riusciti a definire in molti mesi. Farlo in pochi giorni avrebbe del miracoloso, inutile nascondercelo”.

Il punto d’incontro dei due amici ed ex compagni di partito è dato dall’avversario comune: ” la destra guidata da Patrizia Barbieri. Se ci sarà consapevolezza almeno su questo, vedremo giorno dopo giorno se e cosa ci riserverà il futuro” le parole di Cugini. In altre parole, se ne riparlerà in un eventuale ballottaggio.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’