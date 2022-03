Ha preso il via oggi, 11 marzo, la mostra “Carmine svelato”, che proseguirà fino al 25 settembre 2022. Si tratta di una mostra multimediale, visitabile presso il Laboratorio Aperto nella ex Chiesa del Carmine. L’esposizione evidenzia le moltissime indagini archeologiche eseguite tra il 2015 e il 2019 all’interno del complesso del Carmine, in occasione dei lavori di restauro dell’intero edificio.