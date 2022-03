“Ingrato chi sostiene che abbiamo fatto poco”. La Lega si prepara alle Comunali

“Chi sostiene che in questi cinque anni si sia fatto nulla, è poco attento o un ingrato”. Il sunto di quanto affermato da Paolo Mancioppi, Stefano Cavalli e Luca Zandonella intervenuti accanto al presidente del consiglio comunale Davide Garilli e al consigliere regionale Matteo Rancan.

La Lega – durante la conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 11 marzo – ha rivendicato quanto di buono fatto negli ultimi cinque anni, durante il mandato amministrativo che si presta a concludersi. “Quando si governa si commettono anche errori – ha osservato Garilli – ma siamo pronti a presentarci davanti ai cittadini forti di quanto realizzato”.

I tre assessori hanno evidenziato i risultati ottenuti durante il mandato a palazzo Mercanti. “La raccolta differenziata è passata dal 56% all’attuale 71%” ha affermato Mancioppi. Dopo di lui Cavalli ha riportato le varie iniziative inerenti al commercio e al settore sportivo. L’assessore Zandonella ha invece posto l’accento sull’incremento della videosorveglianza in città.

I rappresentanti del carroccio piacentino non si sono sbilanciati però a riguardo delle prossime amministrative. “La lista è ancora in via di formazione” ha spiegato Rancan, concludendo riportando lo slogan che guiderà la prossima campagna elettorale: “Avanti Piacenza, la Lega c’è”.