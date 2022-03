Restano separate le strade di Cugini e Tarasconi. “Dopo il primo turno se ne riparlerà”

Alla fine l’appuntamento per un caffè si è evoluto in una chiacchierata sul Pubblico Passeggio. Si è concluso con un reciproco “in bocca al lupo” l’incontro informale tra Katia Tarasconi e Stefano Cugini, entrambi candidati sindaco di Piacenza alle elezioni comunali della primavera prossima. Ma per il momento le strade restano divise, almeno al primo turno. Tarasconi resterà alla guida della coalizione composta da Pd, Articolo 1, Coraggiosa, Psi, Azione, Italia Viva, Pc Oltre; Cugini di Alternativa per Piacenza.

“E’ stato un incontro sereno tra persone che si conoscono da tanti anni” hanno detto entrambi, mentre erano ancora insieme dopo una passeggiata sul Facsal durante la quale si sono confrontati per la prima volta dopo l’ufficializzazione delle rispettive candidature, entrambe inserite nel panorama del centrosinistra. Ed è proprio su questo aspetto che hanno puntato: “Abbiamo l’obiettivo comune di sconfiggere la destra a Piacenza – hanno detto – ed è quello che faremo, ognuno seguendo il percorso che ha iniziato e che ormai è avviato”. Al momento nessun “ricongiungimento”, dunque, ma “apertura e dialogo”. E concludono: “Dopo il primo turno, se ne riparla”.

