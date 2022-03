Bernini e Gasparri al via della campagna elettorale di Forza Italia. “Uniti si vince”

Inclusività e competenza per confermare Patrizia Barbieri alla carica di sindaco di Piacenza. Queste le parole d’ordine che danno inizio alla campagna elettorale di Forza Italia. Ospiti dell’incontro tenutosi in piazza Cavalli, l’onorevole Maurizio Gasparri e la senatrice Anna Maria Bernini, assieme al coordinatore regionale Enrico Aimi.

“Il nostro partito è in ottime condizioni. Siamo qui per rilanciare l’orgoglio forzista e tenere il centrodestra il più possibile unito. Vogliamo dare una mano al sindaco e alla città per gestire i cascami di una guerra che purtroppo ci è caduta addosso” ha commentato la Bernini.

Apertura ai Liberali piacentini, tanto quanto alle componenti partitiche e civiche che si riconoscano in un centrodestra vincente e competente. “Auspico la convergenza massima possibile – ha spiegato Gasparri – con tutte le forze locali e civiche compreso il gruppo dei liberali di Piacenza. Si devono chiarire aspetti politici e amministrativi, ma tutto mi sembra affrontabile e risolvibile”.