Dopo le incertezze, promosso lo sbaracco spalmato su due domeniche

Sbaracco, parte seconda: è un successo.

Soddisfazione fra le vie del centro, interessate dalla seconda domenica consecutiva di svendite.

Bancarelle fuori dai negozi e gente in centro: questo è stato lo scenario che i piacentini si sono trovati davanti in via XX Settembre e su corso Vittorio Emanuele, ma anche nelle strade limitrofe. Superate, dunque, le incertezze e le lamentele di alcuni commercianti, che avevano sollevato più di un dubbio sulla scelta di “spalmare” lo sbaracco su due domeniche.

“Possiamo dirci soddisfatti – è il commento del direttore di Confesercenti Piacenza, Fabrizio Samuelli – coi fatti si è dimostrato che l’iniziativa ha funzionato, in entrambe le giornate di svolgimento: importante anche che dopo la prima domenica si siano aggiunti degli operatori commerciali che hanno aderito”.

Alla fine anche la scelta, quasi obbligata in tempo di Covid secondo le associazioni di categoria e la cabina di regia, di fare due domeniche di sbaracco si è rivelata dunque vincente.