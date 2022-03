Parte la campagna elettorale di Stefano Cugini, volantini anche in arabo

Stefano Cugini candidato sindaco per Alternativa per Piacenza ha iniziato la distribuzione ala Farnesiana di volantini che illustrano il suo programma. Volantini che recavano la scritta sia in italiano che in arabo.

“Abbiamo pensato di scrivere il volantino sia in italiano che in arabo per poter raggiungere tutti gli abitanti di questo quartiere in considerazione del fatto che si tratta sempre e comunque di cittadini. Abbiamo così voluto avere la stessa attenzione per tutti. Io credo che in questo momento sia particolarmente importante tenere presente che in questa città siamo tutti cittadini della stessa comunità, occorre quindi avere la stessa attenzione per tutti”.

Il volantino distribuito dallo stesso candidato sindaco recava il titolo: “Zaino In spalla, la politica ascolta, la città parla. Appuntamento al circolo ricreativo culturale quartiere 4 di via Radini Tedeschi alle ore 20.30, venerdì 18 marzo”. Nel volantino i contenuti su cui Cugini intende confrontarsi: verde pubblico, dossi per ridurre la velocità, parco giochi, case popolari, assistenti sociali, centro interculturale, progetti costruzione nuove palazzine, campo di basket, sicurezza e legalità.

