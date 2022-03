Addizionale Irpef: lieve aumento per i redditi alti. Via libera in consiglio comunale

Via libera al ritocco dell’addizionale Irpef. Oggi il consiglio comunale ha approvato alcune modifiche all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, da quest’anno scatta un lieve aumento per i cittadini con redditi superiori ai 50mila euro lodi. Nello specifico: fra i 50 e i 55mila euro si passa da un’aliquota dello 0,68% allo 0,80%, ovvero un incremento di sei euro in più da pagare. Anche tra i 55mila e i 75mila euro l’aliquota sale allo 0.80% (prima era allo 0,78%), cioè dieci euro in più. Le modifiche sono dettate dalla legge di bilancio per il 2022.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà