“Musica Madre Divina”, tre serate per celebrare i 900 anni della Cattedrale

Tre serate dedicata alla musica barocca, sacra e antica, con tre concerti di ampio respiro artistico ospitati in alcuni luoghi simbolo e tra i più rappresentativi della città da un punto di vista storico e culturale, saranno uno dei momenti all’interno delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale, nell’ambito delle iniziative sostenute dal bando “Piacenza riparte con la cultura” e assieme alla Diocesi di Piacenza-Bobbio.

E’ il festival “Musica Madre Divina”, organizzato dall’associazione culturale “Banda larga” in collaborazione con il Comune di Piacenza.

“Un festival che testimonia l’importanza che la musica e la cultura rivestono per la nostra comunità in un momento particolarmente difficile come quello attuale – ha spiegato l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi -. Abbiamo più che mai bisogno di uscire da uno stato di avvilimento, frutto della pandemia prima e delle tragiche notizie che arrivano dall’Ucraina oggi, che colpisce soprattutto i più giovani. E proprio grazie alla musica e agli artisti che si esibiranno in occasione del festival sarà possibile – io credo – guardare al futuro con maggiore fiducia e speranza”.

COS’E’ “MUSICA MADRE DIVINA” – E’ un festival di musica barocca, nato nel 2017 che valorizza i luoghi del Comune e di Piacenza da un punto di vista storico e culturale, che si prestano a questo genere musicale, particolarmente legato ad un periodo di grandi fasti del nostro territorio. I luoghi di questa edizione contribuiscono alla valorizzazione della celebrazione dei 900 anni della nostra Cattedrale: 900 è un numero simbolico che racchiude in sé, tanti generi musicali e, per questo, la rassegna offre concerti che vanno oltre la musica barocca, presentando tre momenti culturali di ampio respiro artistico.

GLI APPUNTAMENTI:

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con Greenpass e mascherina FFP2.

Sabato 19 marzo 2022, ore 18, Chiesa di San Sisto

Super Omnes Speciosa

Ensamble Festa Rustica

L’Ensamble, diretto da Giorgio Matteoli, responsabile del Dipartimento di Musica Antica del conservatorio di Latina, porta a Piacenza la presentazione di un disco di antifone mariane (da qui il titolo dell’evento) di Francesco Antonio Vallotti, uomo di chiesa e compositore del ‘700 italiano. In questa occasione verranno presentati alcuni brani del disco, alternati ad altri brani del noto compositore G. Fr. Haendel.

Inoltre, fin dalla sua nascita, l’Associazione Banda Larga desidera promuovere tutte le arti e, per questo, il primo appuntamento di Musica Madre Divina prevede anche l’inaugurazione della mostra Humusmater della scultrice piacentina, e famosa a livello internazionale, Paola Foppiani.

Venerdì 25 marzo 2022, ore 21, Basilica di San Savino

Mater Domini

Cantori Gregoriani

I Cantori Gregoriani rappresentano attualmente il meglio del Canto Gregoriano. Si tratta di un concerto di grande fascino da fruire in totale assenza di musica. Per favorire il pubblico, verrà distribuito un programma di sala con la traduzione dei testi.

Sabato 26 marzo 2022, ore 17, Salone Monumentale di Palazzo Gotico

Antiche arie e danze alla corte dei Farnese

Accademia del Ricercare

Accademia di danza Domenichino da Piacenza

L’evento è pensato come concerto per le famiglie, dove oltre alla musica, ha un ruolo importante la danza, grazie alla collaborazione con l’Accademia Domenichino da Piacenza, con la quale l’Associazione Banda ha già avuto modo di lavorare in passato: le interpreti presentano alcune danze antiche, le prime danze “stampate”.

L’Accademia del Ricercare, di origine piemontese, diretta da Pietro Busca, presenta un programma musicale interpretato anche con strumenti antichi e sconosciuti.