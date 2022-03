Otto interventi in asili e scuole della città: il Comune punta a 14 milioni del Pnrr

Vale più di 14 milioni di euro il potenziamento della dotazione scolastica e sportiva progettata dal Comune. Fondi che si punta a ottenere intercettando gli specifici bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) usciti a fine 2021.

Sono otto gli interventi proposti: l’ampliamento di tre asili (l’Arcobaleno di via Penitenti, il Girasole di via Sarmato e l’Astamblam di via Guarnaschelli), il rifacimento dell’asilo di Borgotrebbia, la realizzazione di una nuova mensa alla scuola Carella di via Labò e delle palestre di tre scuole (la Calvino in via Stradella, la Caduti del lavoro dell’omonima via e ancora la Carella).

Per presentare in tempo utile (28 febbraio) le candidature l’amministrazione Barbieri aveva conferito a inizio 2022 gli incarichi di progettazione per un valore complessivo di 326mila euro.

