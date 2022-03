Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Rain man”

Questa sera alle 20.30 su Telelibertà “Scarpette Rosse” propone un titolo molto amato dal pubblico, “Rain man” di Barry Levinson, il più grande incasso del 1988, vincitore di 4 Premi Oscar: Tom Cruise interpreta Charlie Babbitt, venditore di auto da corsa molto spregiudicato, e per questo indebitato per una grossa cifra. Quando viene raggiunto dalla notizia della morte del padre, intravvede subito la possibilità di sistemarsi, salvo poi scoprire che tutto il patrimonio è stato lasciato a un beneficiario ignoto.

Non ci vorrà molto a individuare l’unico erede, il fratello maggiore Raymond, (Charlie scopre anche di avere un fratello, che è interpretato da Dustin Hoffman) che vive da decenni in un istituto perché è affetto da un autismo piuttosto grave, che lo rende difficile da gestire ma intelligentissimo nei calcoli complessi.