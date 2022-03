Humusmater dell’artista Paola Foppiani in Cattolica: “Un percorso spirituale”

Una mostra dedicata alla madre terra intitolata “Humusmater” è stata inaugurata nell’atrio dell’Università Cattolica di Piacenza. Tante le persone e gli amici dell’artista piacentina Paola Foppiani che sono accorsi alla presentazione della sua mostra allestita in modo da sembrare all’interno di una grande chiesa: “Chi entra si appresta a fare un percorso quasi sacro che porta al Cristo, dietro al quale c’è una pianta che rappresenta la natura che è grande maestra”.

Proprio a proposito del Cristo, l’artista ha spiegato che il manufatto è stato realizzato con l’intento di “ricreare un’identità assolutamente spirituale che comprende sia la figura del maschio che è padre, sia quella femminile attraverso il ventre gonfio che simboleggia una maternità, un segno di rinascita”.

La mostra continuerà a essere visitabile fino al 31 marzo. La scelta di allestirla all’interno dell’università rappresenta la volontà di Paola Foppiani di ricercare un punto d’incontro tra la cultura accademica e quella artistica: “Ringrazio di cuore il direttore Mauro Balordi per questa opportunità – ha spiegato – sono contenta perchè questo è un luogo attraversato da ragazzi che portano con loro un’energia unica”.

La mostra doveva essere presentata due anni fa prima che l’emergenza pandemica sconvolgesse le vite di tutti, per questo l’inaugurazione di ieri ha il sapore di una vera e propria ripartenza. Tra le opere esposte anche un manufatto che testimonia i drammi della guerra. Un tema tanto tragico quanto attuale spiegato così dall’artista: “La scultura rappresenta il male che se vince porta via l’amore e la pace – racconta – un’opera molto forte riguardante giovani morti in guerra senza un motivo, anime sospese che se ne vanno”.