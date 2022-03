Consiglio, Bertolini il più assente. Pecorara, Rabboni e Zanardi gli “stacanovisti”

Il primo gradino del podio è occupato da Sergio Pecorara (Lega), Francesco Rabboni (gruppo misto) e Gloria Zanardi (Fd’I): ecco gli “stacanovisti” di palazzo Mercanti con 165 presenze ciascuno. All’ultimo posto, invece, c’è Filippo Bertolini (Fd’I) che si è limitato a prendere parte ai lavori dell’aula 138 volte. Sono questi i due estremi della classifica della partecipazione nel consiglio comunale di Piacenza dal 2017 ad oggi. Una graduatoria, elaborata in base ai dati forniti dagli uffici, che comprende solo gli eletti in carica nel “parlamentino” della nostra città per tutti i cinque anni del mandato, fatta eccezione per chi è subentrato o si è dimesso durante la consiliatura. L’amministrazione Barbieri scadrà a breve – si torna alle urne in tarda primavera – ed è tempo, dunque, di tracciare un bilancio sull’impegno istituzionale dei rappresentanti politici o civici.

Una posizione curiosa è quella di Christian Fiazza (Pd), fermo al terzultimo posto insieme a Mauro Monti (Liberi) con 152 presenze: “È vero, il mio livello di partecipazione non spicca nella graduatoria, ma ero molto impegnato a preparare i documenti con cui incalzare il centrodestra”, scherza il capogruppo dem, che risulta infatti il recordman di interrogazioni orali o scritte depositate a palazzo Mercanti, ben 118.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: