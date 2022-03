Elezioni, chi non si ricandida tra i consiglieri comunali. “Adesso spazio a volti nuovi”

Tra i consiglieri comunali di Piacenza, c’è anche chi non si ricandiderà al seggio di palazzo Mercanti. È il caso di Giulia Piroli (Pd): “È stato un onore mettermi al servizio della città per quindici anni. Ho deciso di lasciare il campo a nuove energie, perché Piacenza non ha bisogno di promesse mancate come quelle del centrodestra, ma di impegno e coraggio”. Nemmeno Giorgia Buscarini (Pd) si riproporrà agli elettori chiamati alle urne tra maggio e giugno, per il voto amministrativo di Piacenza: “Gli ultimi cinque anni in consiglio comunale hanno significato un’esperienza bella e coinvolgente, però adesso tocca a volti nuovi”.

Niente ricandidatura anche per Filippo Bertolini (Fd’I). Ancora da definire le scelte di Gian Paolo Ultori (Liberali) e Carlo Cerretti (Fd’I), che risultano irreperibili. E restano in “stand-by” le posizioni di Roberto Colla (Pc Oltre) e Pietro Pisani (Lega): il primo sarebbe orientato a prendere parte alla tornata elettorale, il secondo invece sarebbe intenzionato a non ricandidarsi.