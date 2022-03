“Transizione energetica e design”, connubio possibile. Un convegno all’Alberoni

“Transizione energetica e design”, un connubio possibile, secondo il convegno che il Rotary Club Piacenza Valli Nure e Trebbia ha organizzato alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni per parlare di “Sostenibilità, dal caro energia alla lampada di classe”.

Un evento in cui approvvigionamento energetico e le case degli italiani vengono collegati dal filo conduttore dello stile.

Due argomenti apparentemente distanti tra loro, affrontati da due esperti dei rispettivi settori: Maurizio Delfanti, professore ordinario del Politecnico di Milano e Amministratore Delegato di Rse (Ricerca di Sistema), che ha parlato di aumenti delle bollette, delle cause della crisi in corso e di come sia possibile attuare interventi per mitigare il caro bolletta anche attraverso la conversione ad un sistema di eco-sostenibilità, e il designer di luce piacentino e internazionale Davide Groppi, che ha raccontato la sua storia e di come il design illuminotecnico venga in aiuto anche al risparmio.