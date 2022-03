Inaugurata la “Camoteca” di don Paolo: “Collezione unita e fruibile a tutti”

“Può un libro, una raccolta di libri, costruire e mantenere vivo un legame?”. Narrativa, poesia, fumetti, graphic novel, libri illustrati per bambini, volumi di filosofia, teologia, pastorale, tesi d’arte a disposizione di tutti. Sono gli oltre 5mila libri che don Paolo Camminati – indimenticato parroco di Nostra Signora di Lourdes, tra le prime vittime del Covid nel marzo di due anni fa – lascia a Piacenza e che da oggi costituiscono, come mattoni di una casa, il patrimonio della nuova “Camoteca” di via Scalabrini 65, una biblioteca in suo ricordo nella sede dell’Azione Cattolica piacentina, inaugurata domenica 20 marzo alla presenza della comunità che tanto amava e che tanto lo ha amato.

L’intuizione l’ha avuta mamma Carmen (Zangrandi, ndr): “Per prima ha pensato che la sua collezione di libri dovesse rimanere unita e fruibile a tutti – spiega la sorella Elena – in questo modo penso si sia riappacificata con l’idea di aver un figlio che sprecava tanta energia, tempo e soldi nei libri – dice col sorriso – una passione che era un nervo bonariamente sempre scoperto fra di loro. “Non sappiamo più dove metterli!” gli rimproverava quando arrivava a casa con dei nuovi libri e lui prontamente cercava di nascondere”.

