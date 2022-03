Piacenza Wind Orchestra in concerto per i 100 anni di Lilt. “Da sempre contro i tumori”

Un concerto per Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e per festeggiare nel migliore dei modi i 100 anni dell’associazione che da sempre è in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione. “Gratitudine a nome della nostra città per l’iniziativa che si terrà sabato e per le azioni portate avanti da Lilt in tema di sanità” con queste parole l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi ha presentato – nel salone Pierluigi di palazzo Farnese – il concerto ideato dalla Piacenza Wind Orchestra, che si terrà nella sala dei Teatini dalle 21.00 di sabato 26 marzo, proprio per festeggiare insieme alla comunità piacentina l’importante anniversario della Lilt.

L’associazione promuove tre differenti canali di prevenzione: la prevenzione primaria che riguarda stili di vita sani, corretta alimentazione e lotta al tabagismo; la prevenzione secondaria che investe in procedure accelerate di diagnosi che devono essere sempre più precoci. Proprio quest’ultime “sono state compromesse da due anni caratterizzati dalla pandemia di Covid e per questo eventi come quello che si terrà sabato sono ancora più importanti per rimarcare l’importanza della prevenzione” ha sottolineato Papamarenghi, spiegando di essere “felici e orgogliosi di mettere a disposizione la sala dei Teatini per questa celebrazione”.

L’assessore ha poi ringraziato la Piacenza Wind orchestra rappresentata da dal direttore e maestro Gianluca Feccia e la presidente del Rotary club Piacenza farnese Donatella Zavaroni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. “Una sinergia che abbiamo iniziato da tempo e volta a sostenere associazioni del calibro di Lilt” ha affermato Feccia, giovane maestro d’orchestra. Il direttore della Piacenza Wind Orchestra ha spiegato inoltre che “abbiamo voluto offrire la nostra disponibilità per festeggiare i 100 anni di Lilt, ma non solo perchè in futuro abbiamo già in programma diversi concerti da dedicare all’associazione”. Feccia ha concluso il suo intervento affermando che “per sabato abbiamo in serbo diverse sorprese all’interno di un repertorio prettamente jazzistico”.

“Sono 500 al giorno i morti per tumori in Italia” dati che fanno paura quelli annunciati da Franco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza che ha sottolineato il dramma di aver tralasciato a causa del Covid screening necessari per salvare la vita delle persone. “Purtroppo ci aspetta, dopo il Covid e i drammi della guerra, la pandemia dei tumori – ha evidenziato Pugliese – per questo importante dare un segnale e valorizzare campagne di prevenzione”. “Cent’anni sono tanti o sono pochi- le parole di Pugliese – il tempo è soggettivo, preferisco misurare l’operato di Lilt con il bene che facciamo quotidianamente a chi sta male, offrendo assistenza e sostegno”. Pugliese – accompagnato dalla volontaria Tiziana Tonoli – infine ha ringraziato la Piacenza Wind Orchestra, il Distretto Rotary 2050 e Rotaract per l’importante regalo e ha concluso annunciando che Lilt “è e sarà d’aiuto anche alle persone ucraine in fuga dalla guerra”.

L’intero ricavato del concerto sarà devoluto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.