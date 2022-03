Profughi dall’Ucraina, Sos sull’ospitalità e al via la ricerca di alloggi privati

Il governo in queste ore sta esaminando il decreto legge per far fronte all’arrivo di quasi cinquantamila profughi in Italia e prevede contributi secondo il “modello sisma”. Nel volgere di una decina di giorni se ne sentiranno gli effetti a Piacenza dove si lavora – questa l’anticipazione – al reperimento di alloggi anche da privati, garantendo copertura di affitto, spese vive e utenze da parte del Comune e per il tramite della Prefettura che tiene la regia di questi passaggi sovvenzionanti a livello centrale. Ben presto l’annuncio ufficiale. Ma intanto chi aiuta le famiglie che ospitano i profughi? Si sta aprendo un’altra voragine su questo fronte. Perché al di là dell’accoglienza pubblica che per ora non pare subire emergenze (ci sono ancora, per esempio, 7 posti liberi nel progetti Sai), è quella privata che rischia di andare in sofferenza, accoglienza pur generosa di tanti piacentini che ospitano anche se non hanno spazi del tutto adeguati né mezzi illimitati sul lungo periodo. E ne sono consapevoli al centro di raccolta di Piazza Cittadella e diretto al confine. «Sappiamo di questo problema, e diciamo ai profughi ospitati in famiglia che possono venire qui a prendere prodotti alimentari e quello che serve ai bambini. Noi registriamo il nome e quanto viene consegnato» spiega Ludmilla, impegnata come tante altre donne ucraine a selezionare e smistare le donazioni.

Per ora i Servizi sociali, non prevedono aiuti economici da parte del Comune, ma il presidente della Regione Stefano Bonaccini nella Conferenza delle Regioni con il Dipartimento di Protezione civile ha già presentato la proposta di istituire un contributo economico di autonoma assistenza a chi accoglie persone che fuggono dalla guerra proprio per sostenere «una rete spontanea» che, per quanto disinteressata, è indispensabile ad integrare il sostegno pubblico, ma non può reggere troppo a lungo. In altri Paesi europei già c’è.

