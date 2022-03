Al Nicolini il concerto per la pace. Le offerte saranno devolute alla Caritas

Il Conservatorio Nicolini e Caritas Diocesana uniscono le proprie forze per dire no alla guerra. Oggi pomeriggio alle ore 18.30 nel Salone dei Concerti del Conservatorio si terrà il Concerto per la Pace a cura degli studenti della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca, per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dalla guerra.

Saranno nove i brani eseguiti da una quindicina di allievi del Nicolini che provengono da diverse nazioni europee ed extraeuropee.

L’ingresso sarà a offerta libera. L’incasso sarà devoluto interamente alla Caritas della Diocesi di Piacenza Bobbio per aiutare la popolazione ucraina.