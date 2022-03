Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “One in the chamber”

Questa sera alle 20.30 su Telelibertà “Scarpette Rosse” propone “One in the chamber” (che possiamo tradurre con “Un colpo in canna”), un film del 2012 con Cuba Gooding Jr. e Dolph Lundgren: Ray Carver è un sicario che vive da anni a Praga e accetta contratti dai boss mafiosi. Il suo ultimo incarico purtroppo fallisce finendo per scatenare una vera e propria guerra tra le “famiglie” che lo vedrà inevitabilmente coinvolto. Il pericolo più grande deriva però dall’entrata in scena di un altro infallibile assassino, Alekseij Andreev, conosciuto come Il Lupo, che per il prezzo giusto può “eliminare qualunque cosa respiri”.