Comunali, il Movimento 5 Stelle sosterrà la candidatura di Stefano Cugini

Alle prossime elezioni comunali, il Movimento 5 Stelle sosterrà la candidatura a Sindaco di Stefano Cugini. La decisione è stata presa all’unanimità dal gruppo locale del Movimento “che si presenta – come scritto in un comunicato – determinato ed unito più che mai”.

“La nostra partecipazione – si legge nella nota – al laboratorio politico di Alternativa per Piacenza ci ha permesso di apprezzare lo spirito innovativo di questa esperienza e di condividere gli importanti progetti che abbiamo per la nostra città e le proposte presentate in questi anni in consiglio comunale dal Movimento. Il nostro sostegno a Cugini è sia politico che umano. Siamo convinti sia una figura di rottura, orgogliosamente distante dai ‘padroni del vapore’ e vicino invece a chi ha più bisogno. Una persona mossa da solidi ideali e da un forte senso dell’etica. In questi anni abbiamo assistito a episodi devastanti sotto questo profilo, e la politica ha il dovere di prendere tutte le contro misure possibili e necessarie. Se, come pensiamo, il prossimo sindaco di Piacenza sarà Cugini, lavoreremo per rendere efficienti ed autonomi energeticamente gli impianti sportivi, le scuole, gli uffici comunali. Ma anche e soprattutto le case popolari”.