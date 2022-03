Giovanni Impastato incontra i giovani: “La mafia si sconfigge con lo studio”

Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino (giornalista, conduttore radiofonico e attivista ucciso dalla mafia nel 1978) ha incontrato questa mattina gli studenti delle superiori di Piacenza nell’ambito del progetto “A teatro contro le mafie”, una proposta per le scuole che si articola al Teatro Filodrammatici in occasione degli eventi per la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“Per combattere le mafie – ha spiegato Impastato – i giovani devono studiare, ma soprattutto devono rimanere legati al proprio territorio, vivendolo come faceva Peppino: chi non conosce il proprio territorio non può denunciare e portare avanti le battaglie. In poche parole, vagherà sempre nel buio”.