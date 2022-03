Samanta Favari, candidata sindaco 3V: “Diamo voce alla popolazione ignorata”

“Sarebbe sbagliato e troppo superficiale definirci lista “no vax”. In realtà il movimento 3V è molto di più”. C’è un’altra candidata sindaco pronta a misurarsi alle prossime elezioni comunali. E’ Samanta Favari, scelta come portacolori del partito nazionale 3V (Vaccini vogliamo verità) che, come recita lo statuto, “chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’essere umano”. Attualmente disoccupata, in passato commerciante, Favari ha 49 anni ed è in attesa di trovare collocazione come “bracciante” nelle prossime campagne agricole della nostra provincia: “Il nostro obiettivo – dice – è dare voce a quella parte della popolazione che viene sistematicamente ignorata, quella che in questi anni si è data appuntamento nelle piazze. Come insegna la mia storia personale, vogliamo una politica che parta dal basso”.

