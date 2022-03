Patrizia Barbieri avanti secondo Euromedia Research “Il mio partito è Piacenza”

Anche il centrodestra piacentino ha iniziato a tastare il terreno elettorale, con un sondaggio commissionato a una delle maggiori esperte italiane, Alessandra Ghisleri, dell’agenzia Euromedia Research, per valutare il gradimento del sindaco uscente Patrizia Barbieri, candidata al secondo mandato a sindaco di Piacenza.

L’esito che ne esce, secondo Il Comitato elettorale per Patrizia Barbieri Sindaco, la proietta – con il 52,6% di preferenze, come possibile vincitore al primo turno con un centrosinistra, in affanno, distaccato di oltre 15 punti percentuali con il 36,7% di Katia Tarasconi. Stefano Cugini segue al terzo posto con il 10.7%.

“Siamo a oltre due mesi dal voto per cui nessuno di noi si monta la testa per questi dati molto positivi” si legge nella nota che accompagna il sondaggio.

“Il mio partito è Piacenza, è per lei che corro – dice il candidato Patrizia Barbieri -. Ho lavorato per restituire ai piacentini una città migliore di quella che ho trovato nonostante i periodi durissimi che abbiamo affrontato, e dai numeri emersi sembra che i piacentini lo abbiano capito”.

Con riferimento alla fiducia conseguita sul totale della popolazione il sindaco Patrizia Barbieri ottiene il 55,8%, seguita dai candidati Katia Tarasconi (28,3%) e Stefano Cugini (18%).

E alla domanda su quale ritenessero lo schieramento vincente il 41,3% degli intervistati ha risposto il centrodestra, a fronte del 18,1% attribuito al centrosinistra e all’1,5% all’area sinistra e 5Stelle.

Tra gli ambiti su cui il futuro sindaco dovrebbe concentrarsi figurano sicurezza 15,9%, viabilità 8%, stato di strade e marciapiedi 7,2%, valorizzazione della città 5,8%, verde pubblico 5,1%, questione lavoro 4,3%, iniziative a favore dei giovani 3,4%.

“Dal sondaggio sono emersi anche alcune indicazioni sulle esigenze ritenute prioritarie dai cittadini – conclude barbieri -. In tre parole la mia Piacenza di domani: sempre più attrattiva, sempre più innovativa e sempre più attenta a chi più fragile”.

