Pentagramma. Chiara Isotton, stella della lirica dalla Scala a Palazzo Farnese

Torna “Pentagramma”, il podcast di Eleonora Bagarotti, che vi parlerà del concerto che Chiara Isotton, soprano lirico applaudito nei più grandi teatri del mondo, tra i quali la Scala di Milano, terrà sabato 26 marzo alle 18 nella Cappella Ducale del Farnese per gli Amici della Lirica. Un concerto speciale, dal titolo “Kammer Oper”, con i solisti della Filarmonica Italiana diretti dal maestro Daniele Agiman, che riporta l’opera in versione ridotta nella Cappella voluta da Ranuccio Farnese, che nel 1600 ospitava gli spettacoli dei nobili. In pratica, un ritorno alle origini.

