Sabato al President torna la commedia dialettale con “L’pariva tant un brèv ragass”

Sabato 2 aprile alle 21.00 torna al Teatro President la rassegna dialettale promossa dalla Famiglia Piasinteina, con la compagnia “Quatar & Quatr’ott” che presenta “’Lpariva tant un brèv ragass…”, commedia in tre atti in dialetto piacentino di Giorgio Tosi.

La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.

Un piccolo industriale di provincia – Gino Bruschini – manda il figlio Enrico a specializzarsi in Inghilterra con l’intento di affidargli, in futuro, la direzione dell’impresa di famiglia dove si producono calze e mutande. Spera anche nel contempo, il Bruschini, che Enrico lontano dalla sua città dimentichi una ragazza, Maria Grazia, figlia di concorrenti (e quindi nemici) della famiglia, per la quale “’l brav ragass” provava molta, troppa attrazione.

La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid: obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.