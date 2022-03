Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Home of the brave”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse” su Telelibertà propone “Home of the brave”, un film del 2006 che racconta la storia di un gruppo di reduci della guerra in Iraq sopravvissuti a una sanguinosa imboscata avvenuta durante una missione umanitaria. Il film è la prima produzione statunitense a confrontarsi con le conseguenze che i soldati della guerra in Iraq si portano dietro e si concentra sulle storie di un medico in profonda crisi (interpretato da Samuel L. Jackson, che proprio in questi giorni ha vinto l’Oscar alla carriera), di un’insegnante di ginnastica alla quale è stata amputata una mano, e di altri due compagni che troveranno una realtà molto diversa da quella che hanno lasciato.