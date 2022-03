Green, Water, Security, Mobility: il futuro smart di Piacenza ideato dal Rict

Ecco come sarà la Piacenza del futuro, grazie al progetto “Piacenza Smart City” ideato dal Gruppo Rict di Confindustria, a seguito del protocollo siglato alcuni mesi fa con l’Amministrazione comunale. Progetto che è stato presentato stamattina in Comune, e che prevede l’uso massiccio della tecnologia con sensori in tutta la città. Grazie a questa rete, si potrà usufruire di “Smart Green” per monitorare il verde pubblico e “Smart Water” per consumare meno acqua, “Smart Security” per una città più videosorvegliata e sicura, e “Smart Mobility” che permetterà ai cittadini, con una semplice app, di trovare parcheggio nel minor tempo possibile. “Un’iniziativa ideata nel 2019, e grazie a Rict Confindustria si concretizzerà con una serie di azioni virtuose per la nostra città – ha detto il vicesindaco Elena Baio – ci aspettiamo ora che, tramite gli incentivi del PNRR, le aziende facciano investimenti per la tecnologia necessaria che ci consentirà di avere una città più a misura di cittadino e con minor spreco di risorse”.

RICT – PROGETTO PIACENZA SMART CITY