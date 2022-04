Pensieri in quota. La mini vetta con maxi vista: il monte Dinavolo. Podcast

Questa settimana Pensieri in quota fa tappa nelle prime colline piacentine: il monte Dinavolo in Val Trebbia. In vetta c’è poco spazio ma è possibile ammirare a 360 gradi le alture piacentine e non solo. E in zona ci sono altre attrazioni per allungare l’escursione approfittando del cambio di orario. Podcast di Nicoletta Marenghi. Editing e sound design Matteo Capra.

I DETTAGLI DEL PERCORSO SUL SITO SCOPRIPIACENZA.IT