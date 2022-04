Comunali Piacenza, ormai pronta la lista 5 Stelle: “Confermare il dato del 2017”

“Un successo” sarebbe replicare la performance delle ultime amministrative del 2017, in cui il Movimento 5 Stelle portò a casa un 9,1%. L’obiettivo minimo? “Mantenere almeno un consigliere comunale a Piacenza, portando a tre consiliature consecutive la presenza del Movimento in città”.

È in questa forbice che si misurano le speranze dei pentastellati che hanno già raccolto il nulla osta a livello nazionale per la presentazione di una lista propria all’interno della coalizione di Alternativa per Piacenza e candidano a sindaco l’ex dem Stefano Cugini. “Un mix vincente di giovani neofiti della politica e attivisti grillini della prima ora – ha commentato il consigliere comunale Sergio Dagnino – comporrà la lista per le amministrative, la cui chiusura è ormai imminente”.

