Dalle Kris&Kris di Mtv alla nuova vita a Piacenza: “Qui si vive molto bene”

Come parte del fortunato duo “Kris&Kris” è stata uno dei volti più amati di Mtv. Ha intervistato i più grandi artisti della scena mondiale facendo sognare un’intera generazione, a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila.

Ora però la vita della veejay canadese Kris Reichert è a Piacenza. “Qui ho trovato uno dei gioielli più belli d’Italia – racconta – mi sono trasferita con la mia famiglia da circa un annetto per un impegno lavorativo di mio marito. Dopo tanti anni a Milano, qui mi trovo benissimo: il cibo è ottimo, vivere in centro non è stressante, la gente pare più felice. La qualità della vita è sicuramente molto più alta”.

Alla fine degli anni ’90, insieme all’omonima collega, ha condotto programmi di successo come Dancefloor Chart, Mtv On The Beach e Stylissimo.

Ora però la professione di Kris è l’insegnamento: “Sono una video communications coach, aiuto i professionisti del business a comunicare con impatto. È una cosa che mi gratifica molto”.

Inevitabile scivolare nei ricordi: “Gli anni su Mtv sono stati fantastici, ma erano parte della mia gioventù. Io e Kris abbiamo veramente vissuto una vita da jetset. Agli Mtv Music Awards intervistavamo veramente tutti i più grandi: Puff Daddy, Kylie Minogue, Robbie Williams, Britney Spears. A Londra per la Rai presentavamo dal palco del programma Cd:Live, li c’erano Enrique Iglesias, Evanescence e molti altri. Era come fossimo sullo stesso livello: una volta abbiamo intervistato George Michael e Sharon Stone nelle loro stanze di albergo”.